Escrito por Rafaela Cardoso e Rafael Oliva • Publicada em 27/08/2024 - 12:42 • São Paulo (SP)

A negociação esfriou, e o Palmeiras pretende arrastar as conversas com Gabigol até o fim da temporada. O clube não coloca mais o jogador do Flamengo como prioridade, quer avaliar o elenco em dezembro de 2024 e usará os próximos meses para estudar os movimentos do rival rubro-negro nas conversas com o atacante.

A "novela" se arrasta há meses e não chegará a um fim antes do final do ano, quando acaba o contrato do camisa 99 com os cariocas. Antes, o jogador era considerado "plano A" para o ataque alviverde.

Conversas frias entre Palmeiras e Gabigol

O Palmeiras apresentou proposta de pré-contrato contendo valores compatíveis com os que Gabigol deseja. As partes negociaram, mas como o jogador não assinou documentos, ainda não existe acordo. Portanto, as tratativas naturalmente esfriaram até que o atacante solucione sua situação com o Flamengo.

Reavaliação do elenco e salários

Eliminado nos mata-matas e em processo de reformulação, o Palmeiras usará o fim da temporada para reavaliar o elenco do técnico Abel Ferreira. É possível que mais jogadores saiam e outros cheguem, visando principalmente a disputa do Super Mundial 2025.

Além disso, o clube ainda conta com jogadores de salários altos no elenco. O atacante Dudu, por exemplo, é um desses atletas que recebe um alto valor mensal e, no momento, não é tão utilizado. Ele ainda tem contrato até o fim do ano que vem, com possibilidade de renovação automática. Ou seja, o clube pesa os altos compromissos que ainda tem a honrar antes de fazer um alto investimento, como a contratação de Gabigol demandaria.

Sem espaço no Flamengo?

Gabigol, inclusive, não tem sido titular com o técnico Tite. Mesmo assim, ele já manifestou seu desejo de permanecer no clube, porém não há um alinhamento com a diretoria rubro-negra sobre as condições da continuidade.

Atualmente, o atacante está lesionado. Ele deseja atuar com mais frequência e, em 2024, soma apenas quatro gols nos 24 jogos disputados.