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Palmeiras x Vasco: escalações confirmadas e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Mauricio é a principal novidade e assume a vaga de Andreas Pereira no meio-campo

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
01/11/2026 15:03
Atualizado há 1 hora
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O Palmeiras está escalado para enfrentar o Vasco, na tarde deste domingo (1º), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A principal novidade é a entrada de Mauricio no lugar de Andreas Pereira no meio de campo.

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Abel Ferreira optou por manter a linha de três defensores, formada pelo capitão Gustavo Gómez, Murilo e Barboza. Marlon Freitas e Lucas Evangelista atuam como volantes, enquanto Giay ocupa a ala direita e Piquerez fica pela esquerda.

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No setor ofensivo, o trio alviverde conta com Flaco López, artilheiro do Palmeiras em 2026, Jhon Arias e Mauricio, principal novidade entre os titulares. Ramón Sosa e Paulinho, ambos lesionados, além de Jefté, suspenso preventivamente após um exame antidoping, são os desfalques da equipe.

Palmeiras e Flamengo entram em campo a partir das 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal. A decisão da vaga fica para o próximo domingo, em São Januário, no Rio de Janeiro.

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Flaco López celebra gol do Palmeiras contra o Fluminense na semifinal da Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Flaco López segue na escalação titular do Palmeiras para o duelo contra o Vasco, no Nubank Parque, pela ida da semifinal da Copa do Brasil (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

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Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez; Mauricio, Arias e Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Felipe Anderson, Andreas Pereira, Vitor Roque, Khellven, Emi Martínez, Benedetti, Erick Belé, Larson, Luís Pacheco e Arthur.

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Adson, Colidio e Bruno Duarte.

Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Vasco

  • ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  • 📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo
  • 📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view), Getv (YouTube) e Prime Video (streaming)
  • 👉 Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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