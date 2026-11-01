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Marlon Freitas elogia Palmeiras, mas lamenta vitória magra: 'Poderia ser uma vantagem maior'

Volante foi titular e deu assistência para o gol alviverde marcado por Mauricio

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
01/11/2026 18:37
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Marlon Freitas celebra o gol que classificou o Palmeiras a final da Libertadores
Marlon Freitas, volante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Marlon Freitas deixou o gramado do Nubank Parque satisfeito com a atuação do Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Com o resultado, o Alviverde terá a vantagem do empate no confronto de volta, no Rio de Janeiro, para garantir vaga na decisão.

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O volante, no entanto, lamentou as oportunidades desperdiçadas pela equipe ao longo dos 90 minutos. Na avaliação do jogador, o Palmeiras poderia ter construído uma vantagem maior diante do volume de chances criadas.

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- A gente fez um bom primeiro tempo, de bom volume, tirando a transição do Vasco. Vamos valorizar o resultado, mas pelo volume que criamos pode ter sido uma vantagem maior. Temos que ser gratos. A equipe fez um bom jogo - disse em entrevista à Globo na saída de campo.

Diferentemente dos últimos compromissos, quando optou por utilizar uma trinca de volantes, Abel Ferreira escalou o Palmeiras de maneira mais ofensiva. Marlon Freitas e Lucas Evangelista atuaram em funções mais recuadas, enquanto Mauricio ficou responsável por fazer a ligação entre o meio-campo e o ataque.

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Próximos jogos do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Remo, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Três dias depois, a equipe enfrenta novamente o Vasco, desta vez em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

O Alviverde já está garantido na final da Copa Libertadores, marcada para 28 de novembro, no Uruguai. Agora, o Palmeiras busca uma nova decisão na temporada e pode alcançar o objetivo caso elimine o Vasco no próximo fim de semana.

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Marlon Freitas e Mauricio se abraçam após gol do Palmeiras contra o Vasco.
Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0 pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Folhapress)

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