Sem Estêvão, Abel define escalação do Palmeiras contra o Bahia

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Estêvão, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, Dudu assume a vaga na equipe titular.

Em transição física após cirurgia no joelho, Piquerez continua fora, assim como o atacante Bruno Rodrigues. Mayke e Richard Ríos, que também levaram cartão amarelo no último jogo, completam a lista de ausências.

Convocado pela Seleção Brasileira para a Data Fifa, Weverton foi reserva nos empates contra Venezuela e Uruguai, com a segunda partida disputada em Salvador. A logística da equipe dirigida por Dorival Júnior, que também jogou na Arena Fonte Nova, facilitou sua disponibilidade para o confronto desta quarta-feira (20).

Portanto, a escalação do Palmeiras para a partida contra o Bahia tem: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Maurício; Felipe Anderson, Dudu e Rony.

Rapahel Veiga e Estêvão durante partida do Palmeiras, pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Gustavo Gómez começa no banco

Titular nas duas partidas do Paraguai nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, Gustavo Gómez jogou todos os minutos nesta Data Fifa e será opção no banco de reservas contra o Bahia.

O zagueiro retornou ao Brasil em um avião disponibilizado pela presidente Leila Pereira, que também fez escala na Colômbia para buscar o meia Richard Ríos. Ambos seguiram direto para Salvador e realizaram trabalhos de recuperação física durante o voo, acompanhados por integrantes da equipe médica do Palmeiras

Luta pelo título do Brasileirão

Após ser eliminado nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, o Palmeiras tem o Brasileirão como única prioridade e segue na luta pelo tricampeonato. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio na última rodada, o Verdão reduziu para quatro pontos a distância para o líder Botafogo, que ficou no empate com o Cuiabá em casa.

As equipes ainda se enfrentarão nesta edição do Campeonato Brasileiro no dia 26 de novembro, no Allianz Parque, em confronto válido pela 36ª rodada.