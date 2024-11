Com pedido de Abel e ajuda de Leila, Palmeiras envia avião para ter convocados contra o Bahia

O Palmeiras de Abel Ferreira sempre tem um plano. Dessa vez, a pedido da comissão técnica liderada pelo treinador, a presidente do clube, Leila Pereira, mandou um de seus aviões particulares para trazer Gustavo Gómez e Richard Ríos após os confrontos por suas seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A ideia é contar com o zagueiro no confronto desta quarta-feira (20), entre Bahia e Palmeiras, em Salvador, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Estêvão, Gómez, Weverton… veja planejamento para os convocados do Palmeiras no Brasileirão

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A aeronave particular de Leila Pereira chegou ontem a La Paz, onde o Paraguai joga nesta terça-feira (19), às 17h (de Brasília), contra a Bolívia. Depois da partida, o avião vai para Barranquilla, onde a Colômbia encara o Equador, às 20h desta terça-feira, e segue direto para a capital baiana.

Durante o trajeto de volta ao Brasil, os atletas estarão sob cuidados de um fisioterapeuta do Núcleo de Saúde e Performance. Gómez, que deve atuar durante toda a partida, estará à disposição de Abel Ferreira, mas a utilização do paraguaio dependerá da recuperação do capitão e, é claro, da opção da comissão técnica, enquanto Ríos está suspenso e não entrará em campo.

continua após a publicidade

Segundo apurou o Lance!, o departamento médico e a comissão técnica do Palmeiras entendem que, neste momento da temporada, seria importante contar com os convocados à disposição o mais rapidamente possível.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

O goleiro Weverton deve se beneficiar do calendário da Seleção Brasileira para atuar nesta partida, já que o Brasil jogará na Arena Fonte Nova, o que permite que o goleiro não tenha problemas de deslocamento para se apresentar ao Palmeiras. Além disso, por ser reserva, o goleiro não enfrentará desgaste físico, facilitando sua presença no duelo. Estêvão, que também está com a Seleção, cumprirá suspensão automática pelo Verdão.

continua após a publicidade