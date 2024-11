Palmeiras promove “Green Friday” com ofertas na loja oficial, Avanti e Palmeiras Pay

O Palmeiras anunciou que começou nesta terça-feira (19) mais uma edição do Green Friday, um tipo de "black friday" em que o clube promove ofertas especiais de alguns de seus produtos.

Neste ano, as oportunidades exclusivas incluem o Programa Avanti (planos de sócios-torcedores), o Palmeiras Pay (conta digital) e a PalmeirasStore.com (loja on-line). Todas as promoções serão válidas até o dia 30 de novembro.

Programa Avanti

Na Green Friday, quem fechar um plano anual do programa de sócio-torcedor do clube, e pagar as 12 mensalidades, ganhará automaticamente mais três meses de graça. Além disso, esse torcedor também poderá desfrutar de preços reduzidos em ingressos para os jogos do clube como mandante (a partir do plano Bronze) em 2025, chance de participação em experiências exclusivas, ofertas e frete grátis na PalmeirasStore.com, visitas gratuitas à Sala de Troféus do Allianz Parque e cashback no Zé Delivery.

Palmeiras Store (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Palmeiras Pay

Já no Palmeiras Pay, a vantagem oferecida é uma condição especial para clientes que nunca utilizaram o cartão. Ao gastar R$ 110 ou mais no Palmeiras Pay em novembro, automaticamente o torcedor receberá R$ 20 de cashback diretamente na conta digital, desde que realize o pagamento total da fatura deste mês.

Esses torcedores também terão 60% de desconto em produtos selecionados das Lojas Pernambucanas pagando com o cartão Palmeiras Pay.

Já os palestrinos que contratarem o serviço Palmeiras Pay Odonto em novembro serão presenteados com um clareamento dental gratuito e carência reduzida.

PalmeirasStore.com

Ao utilizar o cartão Palmeiras Pay na PalmeirasStore.com, o torcedor poderá utilizar o cupom PAY20OFF e ganhar 20% de desconto em produtos selecionados e 10% de cashback, limitado a R5 25,00, desde que realize o pagamento total da fatura deste mês.

Segundo clube, em novembro, a PalmeirasStore.com também oferecerá produtos com até 75% de desconto mais frete grátis para sócios Avanti e até 65% de desconto para torcedores comuns.