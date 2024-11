Restam cinco finais. Essa é a conta que a comissão técnica do Palmeiras, liderada pelo técnico Abel Ferreira, faz para continuar sonhando com o tricampeonato brasileiro e tirar a diferença de quatro pontos para o líder Botafogo. O adversário da vez, no entanto, tem sido uma pedra no sapato do Verdão, que não vence o Bahia na Fonte Nova há sete anos. O duelo desta quarta-feira (20) está marcado para às 18h, pela 34ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A última vez que o Palmeiras venceu o Bahia como visitante foi em junho de 2017, quando goleou os donos da casa por 4 a 2, pela oitava rodada do Brasileirão daquele ano. Na ocasião, Roger Guedes, Keno, Mina e Willian Bigode balançaram as redes. Depois disso, as equipes se enfrentaram outras seis vezes em Salvador, com cinco empates e uma vitória do Bahia.

Por outro lado, o time da casa, que ainda luta por uma vaga no G6 do Nacional, vive uma má fase na competição e não vence há cinco jogos.

Para este duelo, o técnico Abel Ferreira precisará fazer mudanças na equipe. Isso porque o atacante Estêvão e o volante Richard Ríos estão suspensos. Por outro lado, a comissão técnica espera contar com Weverton e Gustavo Gómez para a partida. Os dois estão com suas seleções na disputa das Eliminatórias.

continua após a publicidade

A provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Mauricio; Raphael Veiga, Felipe Anderson (Dudu) e Rony (Flaco López).

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!