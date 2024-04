Segunda derrota no ano expõe problemas para Abel Ferreira resolver no Palmeiras

Gustavo Gómez divide bola com Rafael Borré (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 18/04/2024 - 12:26 • São Paulo

O Palmeiras foi derrotado para o Inter por 1 a 0 nesta última quarta-feira (17), na Arena Barueri, e acumulou apenas o seu segundo revés nesta temporada, perdendo a primeira no Brasileirão 2024 e dando fim a uma sequência de sete jogos sem derrota em Barueri e seis jogos de invencibilidade no Brasileiro.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

A dura derrota para o time de Eduardo Coudet expôs alguns problemas que Abel Ferreira terá que resolver para que o Verdão já se recupere no campeonato diante do Flamengo, neste domingo, no Allianz Parque.

O primeiro deles é na zaga. Gómez e Murilo não fizeram uma grande atuação diante do Colorado e muitos torcedores já pedem o retorno de Luan aos 11 titulares.

O camisa 13 fez um grande Campeonato Paulista e na visão de muitos, não merecia ter voltado para a reserva nesse atual momento da temporada, além de Luan ter uma saída de jogo melhor que os seus dois companheiros de zaga, ajudando demais na construção do Verdão, tanto que já tem algumas assistências no ano.

Outra questão que Abel precisa resolver é sobre a ausência de Zé Rafael. O camisa 8 sempre que não pode atuar acaba fazendo muita falta ao time do Palmeiras, que perde muito combate no meio campo. Apesar das dores nas costas que o tiraram dos últimos três jogos, existe a chance do 'trem' voltar contra o Flamengo.

Caso Zé Rafael não possa jogar, Richard Rios e Gabriel Menino brigam por uma vaga ao lado de Aníbal Moreno.

Por último e talvez o problema mais urgente de ser resolvido no Verdão, é sobre a produção ofensiva do time. Com Raphael Veiga não vivendo grande fase, o Palmeiras tem sofrido para criar jogadas pelo centro do campo e o time acaba forçando a maioria dos seus ataques pelas laterais.

➡️ Clique aqui e confira os próximos jogos e a tabela do Campeonato Brasileiro

Nos dois jogos que o time fez no Brasileirão 2024, foram 45 cruzamentos na área ao todo e um aproveitamento de apenas 25% dessa enormidade de 'chuveirinhos' na área.

A melhor chance do Verdão na derrota para o Inter foi em um lance todo construído por Endrick, que como um legítimo meia acabou com a linha de volantes do Inter e deixou Lázaro livre para servir Raphael Veiga, que finalizou na rede pelo lado de fora.