Sosa vê Palmeiras como referência e não acredita em retrocesso após ida à Europa

Sem esconder o sorriso no rosto e com a presença do pai, Ramón Sosa foi apresentado como novo reforço do Palmeiras na tarde desta segunda-feira (14), na Academia de Futebol, centro de treinamentos do Alviverde.

Oitava contratação do Palmeiras em 2025, o atacante não vê o retorno ao Brasil após disputar a Premier League como um retrocesso, mas sim uma oportunidade para brigar por títulos, se firmar na seleção paraguaia e evoluir como jogador.

- Creio que é um passo muito grande (chegar ao Palmeiras), não é um retrocesso. O Palmeiras está brigando por muitas coisas. Sinto que aqui vou crescer muito como pessoa e jogador. Desde que cheguei me sinto muito querido, já conhecia o Gustavo Gómez e Flaco (López), e trabalharemos por tudo para conseguir todos juntos - afirmou o jogador.

Na sequência, Sosa aproveitou para comentar a adaptação de Estêvão ao campeonato inglês. O jogador afirmou cohnhecer a liga a acredita que a Cria da Academia não sofrerá problemas para se adaptar ao novo clube.

- Um jogador muito importante aqui e vai para uma liga muito competitiva (Premier League). Conhecoço a liga, estava no Nottingham (Forest). Agora chego bem aqui e sei o que significa jogar pelo Palmeiras. o Palmeiras briga por tudo, a exigência é grande - finalizou.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sobre a contratação de Sosa

Presente durante a apresentação do atacante paraguaio, a presidente Leila Pereira fez breve discurso na Academia de Futebol e ressaltou a importância que Sosa terá para a sequência da equipe na atual temporada.

Jovem, o atleta estava no radar do departamento de scout alviver há meses e chega para ocupar a lacuna deixada por Paulinho, que será submetido a cirurgir na perna e perderá o restante do ano.

- Uma alegria muito grande contarmos com esse jovem atacante. Estamos monitorando esse atleta há bastante tempo. Uma alegria o Palmeiras conseguir trazer (ele) para ajudar o nosso elenco. Temos muitos compromissos esse ano e queremos muito (títulos) - comentou a mandatária.

Valores de Sosa

O clube paulista desembolsou cerca de 14 milhões de euros (o equivalente a R$ 89 milhões na cotação atual) para contar com o paraguaio, sendo 12,5 milhões (R$ 80 milhões) fixos e o restante em bônus por metas.