O Palmeiras tem conhecimento do interesse europeu em Richard Ríos, mas aposta em alguns aliados para manter o jogador até, no mínimo, o fim da temporada. Titular absoluto da equipe comandada por Abel Ferreira, o colombiano foi um dos principais destaques do Verdão no Mundial de Clubes, principal vitrine do futebol para a próxima janela de transferências, e tem o desejo de dar um próximo passo na carreira.

continua após a publicidade

+ Reforço do Palmeiras revela amigos no Corinthians e cita jogo com o Chelsea

De acordo com apuração da reportagem, no entanto, o Palmeiras ainda não recebeu uma proposta oficial com todos os detalhes contratuais de uma eventual negociação — apenas demonstrações de interesse e valores discutidos nos bastidores. O clube, porém, está ciente das sondagens e sabe que o estafe do jogador mantém conversas com equipes de diferentes países, como a Roma, da Itália.

Só especulações mesmo. Eu acho que até agora não chegou nada no clube. Enquanto não chega nada no clube não é notificado nada para mim. Então, não tem como eu responder essa pergunta porque realmente não chegou nada concreto para mim - comentou o jogador após a eliminação do Palmeiras para o Chelsea, nas quartas de final do Mundial

continua após a publicidade

Diferente das declarações dadas nos últimos meses, quando a diretoria afirmava negociar o jogador apenas pelo valor da multa rescisória, o Palmeiras está disposto a ouvir propostas por Ríos, mas apenas dentro de moldes considerados benéficos para o clube, que detém 70% dos direitos econômicos.

Richard Ríos possui contrato válido com o Palmeiras até dezembro de 2029, com multa rescisória fixada em 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 650 milhões) para clubes do exterior. O Verdão, ainda de acordo com apuração da reportagem, pretende arrecadar mais de 20 milhões de euros com a sua parte nos direitos econômicos do atleta em uma eventual negociação.

continua após a publicidade

Apesar das saídas de Naves e Matheus para o futebol português, o Palmeiras não pretende perder novos nomes, principalmente titulares, até o fim do ano. Atualmente, o clube disputa o Campeonato Brasileiro, além das fases finais da Copa do Brasil e da Libertadores.

Internamente, o entendimento é de que o clube só deve liberar mais um jogador após a saída da dupla. Atletas como Richard Ríos, Piquerez e Mayke estão no radar de equipes do futebol europeu e também de clubes brasileiros.

A bonificação esportiva conquistada com o desempenho no Mundial de Clubes, por sua vez, aparece como uma das principais aliadas da diretoria, que não contabilizou o montante no planejamento esportivo da equipe para o ano. Ao todo, o Verdão faturou 39,82 milhões de dólares (aproximadamente R$ 215 milhões).

Richard Ríos durante treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Richard Ríos e a valorização no Palmeiras

Atleta do Guarani, Richard Ríos foi um dos nomes monitorados pelo departamento de scout e chegou ao Palmeiras em uma transação que envolveu o pagamento de R$ 7,5 milhões por 70% dos direitos econômicos do meia.

Já o Guarani, antiga equipe do colombiano, detém pouco mais de 13%, enquanto o Flamengo possui 6,6%. Ríos e seu estafe são donos do restante, cerca de 10%.