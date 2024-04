Leila Pereira revela bastidores de Felipe Anderson no Palmeiras

Felipe Anderson em ação pela Lazio (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)







Publicada em 18/04/2024 - 11:13

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira revelou bastidores da contratação de Felipe Anderson para o clube. Em entrevista ao portal "ge", a dirigente alviverde enalteceu a condução da negociação e o sigilio mantido durante as conversas. O anúncio do jogador que pertence à Lazio, da Itália, pegou imprensa e torcedores de surpresa na última segunda-feira (15).

– Era uma negociação que estava sendo feita há algum tempo e o sigilo dela representa o nível de profissionalismo que temos aqui no Palmeiras. Fiquei muito feliz pela forma com que foi desencadeada toda essa negociação e espero que as próximas sejam feitas da mesma forma - afirmou Leila Pereira.

– Foi uma grande contratação e ele preferiu vir para o Brasil pelo projeto do Palmeiras, pela credibilidade que o Palmeiras tem. Meus atletas, meus profissionais, confiam na presidente, sabem que o que eu faço é o melhor para o Palmeiras e vou honrar meus compromissos com eles. Isso faz com que os atletas queiram vir jogar aqui conosco – completou a presidente do Verdão.

Felipe Anderson chega ao Palmeiras em julho, na arbertura da segunda janela de transferências brasileira. Até lá, o meio-campista seguirá cumprindo seu compromisso com a Lazio, que queria sua renovação de contrado.

Felipe Anderson é novo reforço do Palmeiras, clube presidido por Leila Pereira (Foto: Divulgação / Palmeiras)