Palmeiras x Mirassol: onde assistir, horário e prováveis escalações

Palmeiras e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view).

O Verdão volta a campo após uma boa campanha no Mundial do Clubes. O Alviverde chegou até as quartas de final, quando foi parado pelo campeão Chelsea. A equipe de Abel Ferreira não terá Estevão entre os disponíveis, já que o jovem jogador foi vendido ao próprio clube inglês. Na 5ª posição e com dois jogos a menos que os outros times, o Palmeiras busca a vitória para se aproximar do líder Flamengo.

O Mirassol, por sua vez, vem supreendendo as expectativas neste Brasileirão. A equipe do interior paulista está estacionada na 10ª colocação com 17 pontos, porém com dois jogos atrasados em relação aos outros times. Além disso, o Leão chega para a partida após uma sequência de quatro jogos sem saber o que é perder. Nesse meio tempo, foram três vitórias e um empate, incluindo resultados positivos contra Corinthians e São Paulo.

Histórico do confronto

Esta será a primeira vez que Palmeiras e Mirassol se enfrentarão por uma competição que não seja o Campeonato Paulista — até hoje, todos os 15 duelos aconteceram pelo torneio estadual. O Verdão vem de três vitórias seguidas sobre o rival (maior série da história do confronto), sendo duas em Mirassol (2023 e 2025) e uma em Barueri (2024). Ao todo, são nove vitórias do Palmeiras, três empates, e três triunfos do Leão.

➡️Palmeiras defende hegemonia contra o Mirassol em duelo inédito fora do Paulistão

Palmeiras x Mirassol

14ª rodada — Campeonato Brasileiro Série A 2025

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de julho, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Arbitragem: Savio Sampaio (DF)

📺 VAR: Ainda não divulgado

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Vanderlan; Martínez, Richard Rios, Allan, Facundo Torres, Raphael Veiga; Vitor Roque

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes, Reinaldo; Danielzinho, José Aldo, Gabriel, Negueba, Yago Felipe; Edson Carioca