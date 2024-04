Presidente do Palmeiras, Leila Pereira descarta contratação de Gabigol: ‘Jamais faria isso’

Gabigol contra o Palmeiras na Supercopa 2023 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 09:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira descartou a contratação de Gabigol, especulado no clube paulista recentemente. Em entrevista ao portal "ge", a dirigente alviverde negou qualquer negociação com o atacante do Flamengo e afirmou que buscar o jogador neste momento seria assédio, algo que jamais faria.

– Com relação ao Gabigol, não tem negociação absolutamente nenhuma e nem podemos, isso seria assédio, eu jamais faria isso. Isso não é verdade – disse Leila Pereira, questionada sobre a possibilidade da contratação do atacante rubro-negro.

Gabigol tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2024 e pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir do meio do ano. Nas últimas semanas, o atacante foi citado como alvo do Palmeiras pelo apresentador da Band e ex-jogador Neto.

Gabriel foi considerado culpado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) por tentativa de fraude em exame antidoping. Assim, o atacante está suspenso até abril de 2025 e não pode entrar em campo ou sequer treinar profissionalmente. No entanto, Gabigol tenta o efeito suspensivo da punição na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

