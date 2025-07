Assista à coletiva de apresentação de Ramón Sosa, reforço do Palmeiras

Primeiro reforço do Palmeiras para o segundo semestre, Ramón Sosa foi oficialmente apresentado na tarde desta segunda-feira (14), na Academia de Futebol. Assista à entrevista do novo jogador alviverde no vídeo acima.

Sosa iniciou a carreira no River Plate-PAR em 2020 e, no ano seguinte, foi para o Olimpia-PAR, onde conquistou a Copa do Paraguai e ganhou destaque. Em 2022, transferiu-se para o Gimnasia La Plata e, em 2023, para o Talleres, onde somou 17 gols, 12 assistências e se destacou pelos dribles. Em agosto de 2024, foi contratado pelo Nottingham Forest. Pela seleção paraguaia, disputou amistosos em 2022 e a Copa América de 2024.

— Estive falando com o Gustavo Gómez na seleção, também conversei com o Flaco. Me falaram muito bem sobre o clube, eu também já conhecia a grandeza do Palmeiras. Muito feliz de estar aqui, de vestir essa camisa pela primeira vez. Acho que essa camisa serviu muito bem em mim — disse o novo atacante do Palmeiras em entrevista.

Ramón Sosa, novo reforço do Palmeiras para o restante da temporada, durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco / Palmeiras / by Canon)

