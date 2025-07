Reforço do Palmeiras revela amigos no Corinthians e cita jogo com o Chelsea

Ramón Sosa foi oficialmente apresentado pelo Palmeiras no início da tarde desta segunda-feira (14), na Academia de Futebol. Oitavo reforço do clube para a atual temporada, o atacante revelou ter alguns amigos no Corinthians, rival nas oitavas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

+ Sosa vê Palmeiras como referência e não acredita em retrocesso após ida à Europa

Paraguaio, Sosa confessou que é amigo do compatriota Ángel Romero e do meio-campista Rodrigo Garro, mas evitou aprofundar as conversas por se tratar de dois adversários diretos.

- Tem o Romero e o Garro que são meus amigos. Desta vez não falamos muito por que, claro, ele está no Corinthians. Mas, depois vou mandar mensagem, mas ainda não falamos sobre isso - revelou durante coletiva.

continua após a publicidade

Na sequência, Sosa aproveitou para exaltar a campanha do Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa, competição na qual a equipe foi eliminada nas quartas de final, após perder para o campeão Chelsea por 2 a 1.

- Um passo muito grande para mim e para minha carreira vir para cá. O Palmeiras está em alto nível, briga por muitas coisas. Saiu do Mundial jogando de igual para igual com o Chelsea. Vou crescer muito como pessoa aqui - disse.

continua após a publicidade

Ramón Sosa ao lado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares / Lance!

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Sosa comenta conversas com capitão do Palmeiras

Companheiros na seleção paraguaia, Sosa e Gómez conversaram em algumas ocasiões antes da chegada do reforço à Academia de Futebol. Para ele, o capitão alviverde é uma referência, seja tecnicamente ou na liderança.

Sosa, inclusive, afirmou que Gómez fez certa "pressão" para que ele aceitasse a proposta do Palmeiras. No novo clube, Sosa disputará o Campeonato Brasileiro e as fases finais da Copa do Brasil e da Libertadores.

- Eu conversei muito com o Gustavo Gómez na seleção. Ele falava maravilhas do clube. Eu também conheço o Palmeiras, vários jogadores passaram aqui que eu gostava. E o Gómez é um exemplo como pessoa e jogador. Também conhecia o Flaco, ele sempre dizia 'vem para o Palmeiras, vem para o Palmeiras'. Ele conseguiu, estou aqui agora - completou.