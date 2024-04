Renata Fan vai à loucura com vitória do Inter sobre o Palmeiras e provoca Denílson; veja

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Torcedora do Internacional, Renata Fan se empolgou com a vitória do Colorado sobre o Palmeiras, na última quarta-feira (17). Marido da apresentadora, o piloto de stock car Átila Abreu gravou um vídeo da esposa comemorando o gol do time gaúcho. Nas redes sociais, Renata também aproveitou para tirar sarro de Denílson, ex-jogador do Palmeiras e companheiro da apresentadora no "Jogo Aberto".

