SAF, contratações e gestão financeira: veja propostas de Leila Pereira e Savério para o Palmeiras

Leila Pereira e Savério Orlandi, candidatos à presidência do Palmeiras, disputam no próximo domingo a eleição que definirá o comando do clube até o fim de 2027. O pleito ocorrerá na sede social do Palmeiras, localizada na zona oeste de São Paulo, e será decidido pelos associados.

continua após a publicidade

+ Palmeiras encaminha acordo de até R$ 150 milhões com novo patrocinador; veja data do anúncio

Em conversa com a reportagem do Lance!, ambos os candidatos apresentaram suas propostas para o próximo triênio. Confira.

SAF

Leila Pereira

Para Leila, o Palmeiras já funciona como uma empresa, pois sua gestão opera sem interferências políticas, internas ou externas. Apesar disso, a atual presidente enxerga com bons olhos a implementação do modelo SAF, mas não no contexto do clube.

- O Palmeiras hoje não precisa se transformar em SAF, mas não é que estou dizendo que o clube só se transforma em SAF quando está quebrado. Eu acho isso um erro, tá? - disse Leila Pereira ao Lance!

continua após a publicidade

Savério Orlandi

Apesar de ser a favor da implementação, Savério acredita que o Palmeiras não está preparado para se tornar uma SAF. Na visão do dirigente, o clube paulista, hoje, tem equilibrio financeiro e não necessita deste modelo de gestão para fechar as contas.

Para ele, não é o momento de discutir a SAF, uma vez que o modelo não deve ser implementado nos próximos anos. Porém, o candidato ressalta que o mercado provavelmente fará sondagens devido à força comercial do Palmeiras.

continua após a publicidade

- Acho que o Palmeiras não tem maturidade suficiente para se tornar uma (SAF) hoje. Não penso no assunto para o clube - afirmou Savério em entrevista ao Lance!.

Savério Orlandi, candidato à presidência do Palmeiras (Foto: Nino Andrés/Divulgação)

Contratações

Leila Pereira

A atual presidente do Verdão deseja manter a política de contratações de seu primeiro mandato: apenas reforços pontuais, avaliados e aprovados por direção e comissão técnica, devem chegar ao clube na próxima temporada. Leila Pereira, no entanto, prometeu não medir esforços para contratar os (poucos) nomes pedidos por Abel Ferreira.

- Nós estamos trabalhando muito em busca desses atletas, que não são muitos, são poucos. O Abel não é muito exigente em relação a números de jogadores. Por volta de três jogadores.

Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

Savério Orlandi

O candidato de oposição, por outro lado, vislumbra montagem de um time forte para a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa em 2025. Para isso, Saverio Orlandi pretende aproveitar a sua experiência como diretor de futebol, cargo que ocupou entre os anos de 2007 e 2010.

- Eu acho que nessa transição de ano o Palmeiras poderia se reforçar para isso, mas também não é algo que depende exclusivamente de mim. Na hipótese de eu ganhar a eleição e sentar na cadeira no dia 16 de dezembro, vou ter que entender com o treinador, com o executivo de futebol, o que eles veem de carência ou necessidades.

Gestão financeira

Leila Pereira

Na visão da atual presidente do Alviverde, honrar os compromissos do clube com os jogadores é prioridade. Para isso, no entanto, a dirigente ressalta: jogadores de grife estão descartados no Palmeiras. Essa postura seria uma forma de manter o equilíbrio financeiro do clube.

- Não vou trazer Popstar para o Palmeiras, de jeito nenhum. Aqui eu quero jogadores de futebol profissionais. Eles sabem que aqui, os os compromissos que o clube tem com eles, a gente honra religiosamente. A estrutura que temos é de clube europeu.

Savério Orlandi

Embora reconheça que o Palmeiras tem uma administração financeira responsável, Savério acredita que o clube possui potencial para ampliar seus investimentos. Na visão do candidato, o fim do contrato de exclusividade do patrocínio máster, previamente ligado às empresas de sua concorrente, abre caminho para essa possibilidade.

- O Palmeiras passou por um processo de estagnação de receita nos últimos anos, de elevação de despesas, é um ajuste grande a fazer, embora o clube seja um bom pagador e tenha uma posição boa econômica, mas há muito a ser feito, sobretudo na retomada na capacidade de investimento que o Palmeiras perdeu um pouco.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras