O candidato à presidência do Palmeiras Savério Orlandi procurou o Lance! para pedir direito de resposta sobre uma entrevista concedita por Leila Pereira nesta semana. A atual mandatária do clube afirma que o advogado "acobertou" um vice-presidente quando foi diretor de futebol. Ele, por sua vez, diz se tratar de "fake news".

Savério inicia o vídeo, que tem pouco mais de seis minutos (veja abaixo), dizendo que "fez uma campanha construtiva e nunca pretendeu baixar o nível", além de acusar a presidente de uma "campanha violenta".

- Fui acusado de pilantra, de pegar dinheiro de empresário, de nunca ter feito nada pelo clube, a ponto de questionar até mesmo minha vida pessoal e profissional. Sobre esses casos, meus advogados entrarão em contato e o lugar dela será na justiça - diz o advogado em vídeo enviado à reportagem.

O candidato da oposição diz, entre outras coisas, que "nunca quis falar sobre o dinheiro que ela doou ao clube e resultou em dívidas de mais de R$ 100 milhões ao Palmeiras". Sobre ter recebido dinheiro de empresários, Savério Orlandi afirma ser "fake news".

Em 2009, Gilberto Cipullo, então vice-presidente, foi acusado de receber R$ 200 mil. Na época, ele afirmou que o cheque depositado pelo agente Marcelo Ortiz na conta de sua empresa, em abril de 2008, serviu para quitar parte do dinheiro que emprestou ao clube em 2007.

- A candidata disse na imprensa que peguei dinheiro de empresário, mas se trata de uma fake news. Somente nesta semana, ela se retrata e diz que eu supostamente acobertei e não abri sindicância sobre o caso. Trata-se de um caso de 2009, em que o ex-vice presidente Gilberto Cipullo recebeu do Palmeiras um valor de devolução de um empréstimo que ele mesmo fez ao clube - disse Savério.

- Na época, eu era diretor adjunto de futebol. Nosso estatuto é claro que o adjunto não tem competência por processar ou abrir sindicância sobre um vice-presidente. Quem deveria ter aberto a sindicância era o Conselho Deliberativo, juntamente com a aprovação do presidente do clube à época, que inclusive é uma pessoa que apoia a candidata. A candidata está ao lado de pessoas que ela mesma acusa. Não sei se está de má fé e quer produzir fake news contra mim, ou se não conhece a história e estatuto do Palmeiras - completou o candidato.

Veja o que disse Leila Pereira

- Eu não sei o que faz esse esse esse candidato da posição. Eu digo exatamente o que eu faço, de onde eu vim, eu não dependo do futebol. Eu não vim do futebol. Eu sou uma empresária que sempre tive minhas empresas completamente independentes do futebol. Nunca dependi do Futebol. Eu entrei para o Palmeiras para colaborar com o Palmeiras, e aqui dentro tenho credibilidade no mercado e o futebol não vai tirar a minha credibilidade. Eu não trabalho com pilantra - disse Leila Pereira, ao Lance!.

- Se eu descubro que tem alguém aqui no departamento de futebol, vai embora, vai sair daqui. Aqui, minha gestão é transparente. Aqui as pessoas ganham o que é devido, o que é correto, e o que não é correto, não existe mais aqui. A gente tem que ter muito receio na volta desse tipo de pessoas pro futebol do Palmeiras - declarou Leila Pereira.

Enquanto Leila Pereira busca seguir na presidência do Palmeiras, Savério Orlandi busca seu primeiro mandato frente ao clube. A eleição presidencial está marcada para este domingo (24).