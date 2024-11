Gómez exalta logística de Leila Pereira em meio à sequência decisiva do Palmeiras

Após defender a seleção do Paraguai nas Eliminatórias Sul-Americanas durante a Data Fifa, Gustavo Gómez retornou ao Brasil na madrugada do dia 20, utilizando o avião da presidente Leila Pereira. A logística organizada pelo Palmeiras foi fundamental para que o zagueiro estivesse à disposição da comissão técnica na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, em Salvador.

continua após a publicidade

+ Palmeiras encaminha acordo de até R$ 150 milhões com novo patrocinador; veja data do anúncio

O capitão elogiou a postura da diretoria do Verdão, que também enviou um fisioterapeuta para auxiliar na recuperação física do zagueiro.

- Estou feliz demais pela seleção do Paraguai, toda a comissão e os atletas. E feliz pelo meu país também, que merece muito esse momento. Estamos há seis jogos sem perder e contra rivais muito fortes. A última partida foi em El Alto (Bolívia), em um dos estádios mais altos do mundo. Empatamos um jogo difícil. Depois do jogo, o avião da presidente (Leila Pereira) já estava me esperando e, com um fisioterapeuta do clube, consegui fazer minha recuperação. Fui direto para a Bahia para estar com os meus companheiros - disse o zagueiro.

Com a vitória de virada, a equipe comandada por Abel Ferreira diminuiu para dois pontos a distância para o Botafogo, líder da competição. Com isso, o Verdão depende apenas das próprias forças para conqiustar o título da competição.

continua após a publicidade

- Estamos na reta final do campeonato, com todo mundo junto, brigando e lutando pelo título. O Palmeiras não é só um jogador, estamos todos juntos e vamos seguir assim - completou.

Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, em partida contra o Uruguai (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Murilo segue como dúvida

Substituído no início da segunda etapa em Salvador, Murilo passou por exames médicos que não constataram lesão. O zagueiro, no entanto, permaneceu na parte interna do centro de excelência e seguiu cronograma individual de reabilitação com membros da equipe médica do clube.

continua após a publicidade

Abel Ferreira, no entanto, contará com três novidades. O atacante Estêvão, o lateral Mayke e o meia Richard Ríos retornam após cumprirem suspensão na última rodada.

O Palmeiras enfrenta o Atlético-GO no próximo sábado (23), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.