Palmeiras encaminha acordo de até R$ 150 milhões com novo patrocinador; veja data do anúncio

O Palmeiras aguarda a resolução de detalhes burocráticos para finalizar acordo de patrocínio máster com a Sportingbet. A casa de apostas investirá um valor fixo de R$ 100 milhões por temporada, com a possibilidade de bônus por metas esportivas, que podem elevar o montante para até R$ 150 milhões anuais. O contrato entre as partes terá duração de quatro anos.

O anúncio oficial acontecerá apenas em 2025, durante o lançamento do novo uniforme do clube paulista. Outro obstáculo para a divulgação ainda neste ano é o contrato vigente com a Crefisa e a Faculdade das Américas, que se encerrará em dezembro.

- Quando comecei a patrocinar o Palmeiras, em 2015, éramos o maior patrocínio da América do Sul. Mas as bets mudaram o panorama dos valores, que são muito altos hoje. Não podemos fugir disso. Estamos em busca de empresas com credibilidade e poder financeiro para honrar seus compromissos - afirmou Leila Pereira em entrevista.

Reajuste anual e base

Diferentemente do contrato com as empresas de Leila Pereira, o novo acordo inclui cláusulas de reajuste nos valores com base nas taxas de inflação do Brasil durante a vigência. O patrocínio irá contemplar tanto o time masculino quanto o feminino do Palmeiras.

Por se tratar de uma casa de apostas, o negócio não incluirá as categorias de base, em conformidade com a regulamentação da justiça brasileira, que proíbe a veiculação de apostas esportivas em categorias abaixo do nível profissional.

Palmeiras negocia demais espaços do uniforme

Sem a exigência de contrato de exclusividade com o novo patrocinador máster, a diretoria do Palmeiras está negociando com outras empresas para preencher os espaços restantes no uniforme, como mangas e omoplatas. A montadora chinesa BYD é a principal candidata no momento, com conversas avançadas com o clube.

Segundo apuração da reportagem, o Palmeiras projeta arrecadar R$ 150 milhões anuais com o uniforme a partir de 2025, sendo que 66% desse valor fixo virá da Sportingbet.

O acordo com a casa de apostas independe do resultado da eleição do Palmeiras, que ocorre neste domingo (24). A atual mandatária, Leila Pereira, busca a reeleição e terá como concorrente Savério Orlandi, ex-diretor de futebol do clube.

Atual presidente do Palmeiras, Leila busca a reeleição e tem Savério Orlandi como concorrente (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

