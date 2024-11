O Palmeiras inicia a venda de ingressos para o jogo contra o Botafogo neste sábado (23), a partir das 12h (horário de Brasília), exclusiva para sócios-torcedores. A partida está marcada para a próxima terça-feira (26), e o Allianz Parque passará por adaptações. O público poderá ser reduzido em até 30% devido ao show previamente agendado do cantor Roberto Carlos.

Entre as adaptações feitas no estádio, em razão do palco que será utilizado para o show, o Gol Norte vai incorporar uma parte da Central Leste, área destinada para as torcidas organizadas. Já o setor Superior Norte não funcionará neste jogo e o setor de visitantes não sofrerá nenhum tipo de redução de público ou adaptação.

Inicialmente, a partida estava marcada para o dia 1º de dezembro, mas, com a classificação do Botafogo à fase final da Libertadores, o confronto direto contra o Palmeiras pela taça do Brasileirão foi antecipado para antes da decisão.

Palmeiras inicia venda de ingressos contra o Botafogo e terá público reduzido (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Antes do confronto direto entre os dois primeiros colocados da tabela, o Palmeiras enfrenta o Atlético-GO neste sábado (23), enquanto o Botafogo recebe o Vitória no mesmo dia. Atualmente, o time alvinegro lidera o campeonato com 69 pontos, dois à frente do Verdão.