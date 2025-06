NOVA JERSEY (EUA) - Presente com a delegação do Palmeiras nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes, Leila Pereira afirmou que não há pressão interna — seja da diretoria, comissão técnica ou elenco — pela conquista do título da competição.

Na visão da mandatária, o Palmeiras sempre entra em campo com o objetivo de vencer o próximo desafio, seja ele qual for, e aposta na tranquilidade, aliada ao projeto esportivo de longo prazo, para avançar no torneio.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

— Vou voltar a repetir: o nosso elenco, nossos profissionais, trabalhamos com pressão, trabalhamos com resultado, e não sabemos o que pode acontecer (no Mundial). Mas dentro deste ambiente, pensamos em vencer o próximo desafio. Não existe pressão interna, é a pressão do torcedor, ele quer vencer sempre. Mas nossos atletas têm a cabeça muito focada no próximo desafio. Fazemos, e eles também, o possível e impossível para vencer o próximo desafio. Pressão vou te falar com toda sinceridade: estamos tranquilos, sabemos nosso trabalho e onde podemos chegar — disse a mandatária, em entrevista coletiva no Grandover Spa & Resort, sede do Palmeiras na Carolina do Norte.

A mandatária também alfinetou os principais rivais do clube durante a coletiva. O Palmeiras é o único representante paulista no torneio inédito na Fifa. Os outros três clubes são do Rio de Janeiro: Botafogo, Fluminense e Flamengo.

— É um prazer enorme participar deste momento histórico. Sendo que eu sou a única mulher presidente de clubes e a única representante do estado de São Paulo.

Importância da premiação do Mundial para o Palmeiras

Além do prestígio em jogar o Mundial de Clubes, o Palmeiras também busca aumentar suas receitas com base nas premiações que a Fifa concede. Apenas pela participação, o Verdão embolsa US$ 15,21 milhões (R$ 84,2 milhões), valor fixo aos clubes sul-americanos. Além disso, a entidade premia conforme o desempenho na fase de grupos. A vitória nessa etapa significa uma recompensa de US$ 2 (R$ 11 milhões), enquanto o empate representa 1 milhão de dólares (R$ 5,5 milhões) ao clube.

Se o Palmeiras alcançar o título com uma campanha perfeita, acumulando vitórias desde a fase de grupos, o valor total pode chegar a US$ 102,8 milhões (R$ 570 milhões).

— As pessoas costumam dizer que sou muito materialista, e sou mesmo. Sem investimento não se faz um futebol de altíssimo nível como o do Palmeiras, não paga em dia como o Palmeiras faz. Vocês sabem que no Brasil é excessão. Só com a entrada de valores vultuosos como a premiação, os valores para participarmos, é extremamente importante para honrar nossos compromissos e investir ainda mais no nosso elenco — completou.

Na última janela de transferências, o Palmeiras investiu pouco menos de meio bilhão de reais em sete reforços, com destaque para os atacantes Vitor Roque (25,5 milhões de euros) e Paulinho (18 milhões de euros), as duas maiores contratações da história do clube. No entanto, na abertura especial voltada para o Mundial, a diretoria optou por não reforçar a equipe, indo ao torneio com o elenco atual.

