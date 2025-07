Craque Neto crava campeão do Brasileirão: ‘Dificilmente não ganha’

O ex-jogador Neto opinou sobre o possível clube campeão do Campeonato Brasileiro de 2025. Durante o programa "Galvão e Amigos", da emissora Band, o atual apresentador afirmou que o título não deve fugir do Palmeiras.

Ao realizar a análise, o ex-jogador comparou a equipe de Abel Ferreira com a do Flamengo. Para ele, o time carioca tem mais técnica, mas apesar disso, Neto declarou que o Palmeiras deve conquistar mais um título nacional.

- Pra mim, o melhor time técnicamente é o Flamengo, com Arrascaeta, Pedro, esse time é muito forte. Mas mesmo assim, na minha opinião, acho que dificilmente o Palmeiras não vencer o título - disse o ex-jogador.

Brasileirão

A 17ª rodada do campeonato aconteceu no último final de semana. Na ocasião, o Flamengo somou 36 pontos e retomou a liderança da competição após vencer o Atlético-MG, no Maracanã. O cenário aconteceu por conta da derrota do Cruzeiro, então líder, para o Ceará, no Mineirão. A equipe mineira está a dois pontos atrás do time carioca.

O Palmeiras também venceu na rodada. A equipe do técnico Abel Ferreira venceu o Grêmio, no Allianz Parque. Com o resultado, o clube paulista somou 32 pontos na tabala de classificação, estando na terceira posição.

Vale destacar, que tanto Flamengo e Palmeiras tem jogos a menos na competição por conta da disputa do Mundial de Clubes. O Rubro-Negro tem apenas um compromisso pendente, enquanto o Alviverde tem dois.