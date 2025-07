Palmeiras atualiza situação de lesionados e segue preparação para jogo com Corinthians

O Palmeiras seguiu a preparação para o duelo contra o Corinthians, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na manhã desta terça-feira (29), o elenco aprimorou estratégias de jogo e realizou trabalhos de bolas paradas e cobranças de pênaltis.

+ Palmeiras encaminha a contratação do lateral Khellven

Em processo de transição, o zagueiro Murilo e o meia Felipe Anderson alternaram entre atividades internas e no gramado, enquanto os atacantes Bruno Rodrigues e Paulinho seguiram sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

Um dos destaques da equipe desde o retorno do Mundial de Clubes, Mauricio afirmou encarar o Dérbi como uma decisão. Ao mesmo tempo, destacou que o elenco está preparado para voltar a enfrentar o Corinthians em um confronto eliminatório, após a final do Paulistão.

- Sabemos que é um clássico não só do nosso estado, mas também do Brasil. Todo mundo para pra assistir um jogo como esse, é um jogo muito difícil, mas nós estamos nos dedicando bastante. Tivemos grandes jogos também que nos deram essa confiança e essa tranquilidade de saber que estamos em um caminho positivo para fazer um grande jogo, uma grande decisão - comentou.

O Palmeiras segue invicto desde o retorno dos Estados Unidos. Após empatar por 1 a 1 com o Mirassol, em casa, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu as três partidas seguintes, todas válidas pelo Campeonato Brasileiro.

- A gente vê esse momento de uma maneira muito positiva, não só pelas vitórias consecutivas que tivemos, mas também pelas atuações, com posse de bola, com pressão alta. Isso nos dá muita confiança para os próximos objetivos, agora que temos uma decisão pela frente contra o Corinthians na Copa do Brasil. Encaramos como um duelo muito difícil, mas que temos totais condições de ir lá e fazer um excelente jogo - completou.

Jogadores de Palmeiras e Corinthians durante decisão do Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Palmeiras em classícos sob comando de Abel Ferreira

Palmeiras e Corinthians se enfrentam pela primeira vez na história da Copa do Brasil. Em 94 confrontos pelo torneio nacional até aqui, o clube soma 69 vitórias e 25 derrotas.

Desde a chegada da comissão técnica liderada por Abel Ferreira, o Verdão disputou 60 clássicos, com 29 vitórias, 19 empates e apenas 12 derrotas. Foram 27 confrontos contra o São Paulo (10 vitórias, 10 empates e 7 derrotas), 18 contra o Corinthians (8 vitórias, 7 empates e 3 derrotas) e 15 diante do Santos (11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas).