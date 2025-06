Palmeiras: Porto perde principal destaque às vésperas do Mundial

NOVA JERSEY (EUA) - Adversário do Palmeiras na estreia do Mundial de Clubes, o Porto terá um desfalque de peso no próximo domingo (15). O goleiro Diogo Costa sentiu dores durante um treinamento, foi submetido a avaliação médica e teve diagnosticada uma lesão muscular no adutor da coxa direita.

Com isso, está fora do confronto que será disputado no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Para suprir a ausência, o técnico Martín Anselmi convocou os brasileiros Samuel Portugal e Gonçalo Ribeiro, ambos da equipe sub-20.

Além de ser peça-chave do Porto, Diogo Costa foi um dos heróis da conquista de Portugal na Nations League. Após empate no tempo normal, o goleiro defendeu uma cobrança de pênalti de Morata, garantindo o título da competição.

O jogador disputou 45 partidas na atual temporada, entre Supertaça de Portugal, Campeonato Português e Europa League, e emendou a campanha vitoriosa na Nations League com a viagem para o Mundial de Clubes.

Palmeiras terá força máxima para a estreia do Mundial

Com a chegada dos convocados na última Data Fifa, Abel Ferreira tem à diposição os 29 jogadores selecionados para a disputa do Mundial de Clubes. Gustavo Gómez e Richard Ríos, atletas com maior minutagem por suas seleções, treinaram normalmente na manhã desta sexta-feira (13), em Greensboro, após realizaram trabalho de recuperação física.

Durante as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, Ríos chegou a sentir um desconforto muscular, revelado em entrevista pelo técnico Néstor Lorenzo. No entanto, o meio-campista se recuperou a tempo da segunda partida e foi titular da Colômbia no empate em 1 a 1 com a Argentina, em Buenos Aires.

O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes no próximo domingo (15), quando encara o Porto, de Portugal, a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.