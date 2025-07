Galvão não perdoa atitude de Abel Ferreira, do Palmeiras: ‘Isso não pode’

O treinador Abel Ferreira colecionou mais um episódio polêmico na 17ª rodada do Brasileirão. Durante a vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, no Allianz Parque, no último sábado, o técnico se apresentou frustrado com o desempenho da equipe e chutou um microfone de transmissão. A atitude foi questionada pelo narrador Galvão Bueno.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa "Galvão e Amigos", da última segunda-feira (28), na emissora Band, o locutor comentou que Abel não deve estar feliz com os recentes desempenhos da equipe alviverde, que tem vencido, mas não convencido. Apesar disso, o narrador afirmou que o português precisa controlar as próprias emoções.

- O Abel Ferreira é um grande técnico, sem dúvida nenhuma, mas da forma com que o Palmeiras vem ganhando esses últimos jogos, ele não saiu satisfeito não. Por isso, ele chutou o microfone da televisão. Abel, isso é muito feio, é uma grande falta de educação. É falta de educação. Tenha as suas raivas, mas isso não pode - disparou Galvão.

continua após a publicidade

Atual fase do Palmeiras

A equipe do técnico Abel Ferreira tem sido questionada desde o Mundial de Clubes. Na competição, o Palmeiras chegou a alcançar as quartas de final do torneio da Fifa, mas foi o único clube brasileiro a não vencer um europeu na competição.

Além disso, desemepenho contra clubes como o Inter Miami, Porto e Al Ahly deixaram a desejar. Ao retornar para o Campeonato Brasileiro, o cenário se persiste. Já foram quatro jogos disputados, onde o clube paulista teve três vitórias e um empate. Apesar do bom aproveitamento, ainda existem críticas por conta do desempenho da equipe nos triunfos.

continua após a publicidade

As críticas externas, por parte de torcedores e de comentaristas, parem estar se refletindo em campo. Abel Ferreira tem se mostrado cada dia mais frustrado à beira do campo, tendo extravasado em ações como a de chutar um microfone de transmissão durante a partida contra o Grêmio.