Palmeiras encaminha a contratação do lateral Khellven

Palmeiras mantém conversas avançadas com o CSKA, da Rússia, pela contratação do lateral-direito Khellven. O jogador chegaria para suprir a saída de Mayke, que se despediu do clube na última segunda-feira (28) e acertou com o Santos.

Revelado pelo Athletico, Khellven estreou entre os profissionais em 2020 e permaneceu no clube até 2023, quando foi vendido ao CSKA por 4,5 milhões de euros. A informação foi publicada inicialmente pela imprensa russa e confirmada pelo Lance!.

As partes agora negociam os detalhes finais para sacramentar a transferência, que gira em torno de 5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) fixos, além de variáveis por desempenho.

O bom desempenho na Rússia garantiu ao lateral uma convocação para a Seleção Brasileira que disputou o Pré-Olímpico. Na ocasião, a Amarelinha terminou na terceira colocação da fase final, atrás de Argentina e Paraguai, e ficou fora dos Jogos Olímpicos.

Khellven disputou 62 partidas oficiais com a camisa do CSKA, com cinco gols marcados e nove assistências distribuídas.

Khellven e a disputa interna no Palmeiras

Abel Ferreira conta atualmente com Giay como titular absoluto da lateral direita, tendo o experiente Marcos Rocha como reserva imediato. Com a saída de Mayke, a comissão técnica optou por relacionar o jovem Gilberto, que já participa das atividades com o elenco profissional, para o banco de reservas.

Caso a negociação com Khellven avance e seja concretizada, o lateral do CSKA chega para disputar posição com Giay entre os titulares. Já Marcos Rocha, com contrato até dezembro de 2025, ainda tem o futuro indefinido para a próxima temporada. A tendência é que Gilberto siga treinando com o elenco principal, mas seja integrado oficialmente ao grupo apenas em 2026.

- Gosto muito dos jogadores da base do Palmeiras, mas não consigo ter todos. Vamos ver o Gilberto agora, se vai ficar conosco. Nem todos vão seguir o mesmo caminho, de subir direto para o time principal. Há jogadores que vamos emprestar, outros que podem ficar… Quando algum não tiver espaço e houver clubes interessados, vamos ajudar, assim como foi com o John John. Uns conseguimos potencializar aqui, outros precisam ser emprestados e outros vendemos. O Gilberto vai depender dele, de como vai desempenhar - afirmou Abel Ferreira em entrevista coletiva.

Caso seja confirmado como reforço, Khellven será a segunda contratação do Palmeiras nesta janela de transferências. Anteriormente, o clube acertou a chegada do paraguaio Ramón Sosa, que estava no Nottingham Forest, da Inglaterra.