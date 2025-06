Mundial de Clubes: hoje na MLS, ex-Palmeiras detalha defeitos do Inter Miami

O Palmeiras terá o Inter Miami como um dos rivais na primeira fase do Mundial de Clubes. Ex-zagueiro do Verdão e atual defensor do New York City, dos Estados Unidos, Thiago Martins atuou "como um olheiro" em entrevista ao Lance!. Acostumado a enfrentar a equipe de Messi e Suárez, o atleta destrinchou as qualidades e defeitos do rival da MLS.

continua após a publicidade

- É um time ofensivamente muito bem estruturado, os grandes jogadores que estão ali dispensam comentários. Mas talvez, como um scout hoje, eu diria que os times brasileiros têm tudo para fazer um bom jogo. Eles têm muita qualidade, mas ao mesmo tempo deixam muito espaço. Eles querem jogar com a bola e, consequentemente, vão abrir outros espaços. (...) Jogando contra eles, a gente vê que, ao mesmo tempo que jogam, deixam espaço para contra-atacar ou jogar entrelinhas. (...) O futebol é jogado, tem tudo para ser um bom jogo. Se for para dar um pitaco, o Palmeiras leva.

Thiago Martins em treino durante a passagem pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Palmeiras e Inter Miami integram o Grupo A do Mundial de Clubes. O confronto direto acontece na segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Antes, o Verdão encara Al-Ahly, do Egito, e Porto, de Portugal.

continua após a publicidade

Ex-Palmeiras não teme Messi e Suárez, do Inter Miami

Com o crescimento da MLS, onde atua desde 2022, Thiago Martins se acostumou a enfrentar grandes astros do futebol mundial. Apesar de reconhecer a dificuldade, o ex-Palmeiras diz que "dorme tranquilo" antes de encarar o Inter Miami de Lionel Messi e Luis Suárez.

- Eu durmo tranquilo, já estou com 30 anos. Não é que a gente se acostuma, mas a preparação e o foco (são os mesmos). É claro que você sabe que, se cometer um erro, vão fazer o gol. Mas você tem que fazer o melhor o tempo todo, independentemente se é contra eles ou outros jogadores. A MLS tem tudo para ser uma potência e, consequentemente, outros grandes jogadores vão querer vir para cá. Isso traz mais visibilidade e competitividade, é muito bom - afirmou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O único enfrentamento do ex-Palmeiras com Lionel Messi até o momento terminou empatado por 1 a 1. Durante a partida, Thiago Martins chegou a discutir com o argentino. Ao Lance!, o brasileiro deixou claro que não muda a postura diante de craques mundiais.

- Eles (Messi e Suárez) são diferentes, com certeza. (...) Mas ao mesmo tempo, quando chega no campo, tenho que dar o meu melhor para pará-los. Não tem conversa, aquele negócio de "ah, vou ficar assistindo eles jogarem", de jeito nenhum. Se tenho oportunidade de dar uma chegada, ganhar uma bola, vou fazer. Quando estão jogando, muitas pessoas estão assistindo, é uma oportunidade para mostrar meu trabalho e ajudar o meu time - explicou.