Apesar de ter sido promovido apenas em julho, Kevin já tem a sua história no elenco profissional. No fim de 2021, após a conquista do título da Libertadores, o grupo principal ganhou folga e o sub-20 foi convocado para disputar as últimas rodadas do Brasileirão daquele ano. Entre os nomes que tiveram a missão de representar o clube estava Kevin, que atuou em dois jogos e marcou um gol, que foi da vitória por 1 a 0 sobre o Ceará.