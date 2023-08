No início do ano, Kevin já havia sido alvo do Shakhtar, que ofereceu os mesmos 10 milhões de euros (R$ 56,4 milhões na cotação da época), mas por 100% dos direitos. A resposta do Verdão foi a mesma: não vende e aproveitou para renovar o contrato do atleta por mais seis meses. O vínculo era até o meio de 2026, mas foi ampliado para dezembro do mesmo ano.