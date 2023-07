Destaque da base do Palmeiras e craque da última Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante Kevin é o novo reforço do elenco profissional do Palmeiras. Alvo de clubes europeus, o jogador foi informado nesta quarta-feira (12), que a partir de agora ele não vai mais fazer parte do Sub-20 do Verdão, e que agora briga por posição no ataque titular do time de Abel Ferreira.