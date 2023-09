O Palmeiras voltou ao mercado de contratações ao entrar na briga para se reforçar com Roberto Pereyra, argentino que está sem contrato. No entanto, esse deve ser o único movimento do clube nesse sentido. Apesar do suposto interesse em negociar com o zagueiro Mateo Gamarra, do Olimpia-PAR, não há qualquer intenção, neste momento, de buscar um acordo com o paraguaio, segundo apurou o Lance!.