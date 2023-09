O Palmeiras quer reforçar o elenco no apagar das luzes das inscrições para esta temporada. O alvo é o argentino Roberto Pereyra, que está livre no mercado desde que deixou a Udinese-ITA, em julho. Por enquanto as conversas não estão em estágio avançado, mas os representantes do jogador já sabem quais os valores que o Verdão está disposto a pagar pela contratação, mas com a condição de que se respeite o prazo para resposta.