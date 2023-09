O Palmeiras se prepara para enfrentar o Boca Juniors, na Bombonera, nesta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida da semifinal da Libertadores. Se o Verdão não vem em grande fase, os argentinos estão em um momento pior, de muita contestação em cima do trabalho do técnico Jorge Almirón. Ao que tudo indica, a camisa e a mística do estádio precisarão entrar em campo para compensar esse período ruim.