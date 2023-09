Disputando as semifinais da Libertadores pela 11ª vez (recorde absoluto entre os brasileiros), sendo a quarta consecutiva (recorde entre os brasileiros ao lado do Santos, de Pelé, entre 1962 e 1965), o Verdão busca uma vaga na final pela sétima vez (o que o tornaria recordista isolado entre os brasileiros, pois hoje está empatado com o São Paulo), sendo a terceira nas últimas quatro edições (que seria um recorde geral desde a implantação da final única, em 2019, ao lado do Flamengo).