Presidente do Palmeiras, Leila pede R$ 500 mil em danos morais em ação movida contra Dudu

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira decidiu processar o atacante Dudu, atualmente no Cruzeiro, após as ofensas direcionadas à mandatária em suas redes sociais no início do mês. A mandatária entrou com pedido de danos morais contra o jogador e pede um valor de R$ 500 mil, segundo documento em que a reportagem teve acesso.

Além disso desse valor, mais 20% em honorários, sob pena de arcar com multa de R$ 10 mil por dia em caso de descumprimento. A informação foi divulgada primeiramente pelo "Nosso Palestra" e confirmada pelo Lance!.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A ação cívil, que corre na 11ª Vara Cível do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), diz que o valor pedido por Leila Pereira “será integralmente destinada a uma instituição que atue em defesa das mulheres, contra a violência doméstica e violência de gênero, a ser indicada por este Douto Juízo”.

- Quando a presidente do Palmeiras processa um ex-empregado por uma crítica, não por palavras escritas na internet, ela passa a demonstrar para os demais empregados que estão no elenco, bem como para todos os demais jogadores, que internet não é terra sem lei, e que a relação entre jogadores e dirigentes é uma relação jurídica, não uma relação de amizade - afirmou Higor Maffei Bellini, mestre em direito desportivo.

Procurado, Dudu não vai se manifestar sobre o caso.

Relembre o caso

Após o evento de apresentação da SportingBet como nova patrocinadora máster, a mandatária afirmou que o jogador deixou o clube pela porta dos fundos, além de causar um prejuízo milionário à instituição.

Dudu, por sua vez, usou sua trajetória vitoriosa no clube, que incluiu 12 troféus, sendo duas Libertadores no mesmo ano, para rebater e xingar Leila Pereira no Instagram.

– O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. Vai tomar no c... – publicou Dudu.

Veja a fala de Leila Pereira sobre a saída de Dudu

O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos. No meio do ano quando falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. E esperou-se até o fim do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões. Completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum, é extremamente disciplinado, cumpre seus deveres e se ele não quiser ir, não tem problema.