Falta de espaço e Neymar: como Zé Rafael decidiu deixar o Palmeiras

Zé Rafael aceitou a proposta do Santos e deixará o Palmeiras após seis anos. Um dos símbolos da 'era Abel Ferreira', o volante de 31 anos sai do Verdão com 311 partidas, 25 gols e 11 títulos conquistados. O jogador até queria permanecer, mas se convenceu que o melhor era deixar o clube.

O Santos conseguiu convencer Zé Rafael a deixar o Palmeiras após quatro propostas. Interlocutores da diretoria do Peixe afirmam que restam apenas detalhes burocráticos para o anúncio oficial. Embora o jogador não possa disputar o Paulistão pelo Santos devido à inscrição já feita pelo Verdão, a diretoria do Alvinegro Praiano insistiu na contratação do meia.

Zé Rafael perdeu espaço na última temporada e disputou apenas 37 partidas ao longo do ano. O atleta sequer entrou em campo nas últimas três rodadas decisivas do Brasileirão, nas derrotas contra Botafogo e Fluminense, e na vitória sobre o Cruzeiro. O Verdão acabou perdendo o título.

Se por um lado o desejo do meia era de se reencontrar na equipe de Abel Ferreira, um novo reforço do Verdão o afastou do time. Na sexta-feira (24), o Palmeiras anunciou a contratação do uruguaio Emiliano Martínez, volante vindo do Midtjyland, da Dinamarca. Zé Rafael teria que superar o novo colega e Aníbal Moreno pela posição.

Além o jogador, que já foi chamado de 'trem' pelos colegas por sua imposição física, percebeu que o certo estava fechando no Palmeiras, enquanto no Santos uma novidade o aproximou: Neymar.

Nas últimas semanas, o Peixe se aproximou da contratação do craque. Nesta segunda-feira (27), o Al-Hilal, da Arábia Saudita, anunciou que rescindiu o vínculo com Neymar. A oportunidade de atuar com o craque aumentou as expectativas de Zé Rafael que, enfim, aceitou negociar.

Jogador vai defender o Santos nesta temporada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Trajetória no Verdão

Contratado em 2019, Zé Rafael conquistou 11 títulos no Verdão, incluindo dois Brasileirões e duas Copas Libertadores, é o oitavo atleta mais vitorioso da história do clube. O jogador veio do Bahia como um meia ofensivo, mas se tornou um atleta mais dedicado à marcação, quando se reinventou e se destacou pela versatilidade.