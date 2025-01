Mercado da bola: Leila Pereira atualiza negociações entre Palmeiras e Andreas Pereira

A novela envolvendo a negociação entre Palmeiras e Fulham por Andreas Pereira deve se arrastar pelos próximos dias. A diretoria alviverde segue sem resposta pela proposta enviada ao clube inglês, mas mantem o meio-campista como prioridade para reforçar o setor nessa janela de transferências.

A mudança de postura do Palmeiras no mercado partiu da própria presidente Leila Pereira, insatisfeita com o desempenho da equipe na última temporada. Até o momento, o clube já desembolsou pouco menos de R$ 200 milhões em duas contratações: Paulinho e Facundo Torres.

– É um Palmeiras mais agressivo. Sou sempre muito sincera, às vezes o sucesso te deixa sem enxergar, porque o sucesso esconde algumas providências que deveriam ter sido tomadas anteriormente.

O calendário europeu, por sua vez, pode ser um empecilho nas tratativas. Titular, Andreas é um dos homens de confiança do técnico Marco Silva, que não gostaria de perder o meia na janela de inverno.

Desde o início de dezembro, mês que marcou o início das conversas entre as partes, ele disputou oito partidas, sendo cinco delas como titular, com um gol e uma assistência. Na última delas, inclusive, falhou em um dos gols do West Ham na vitória por 3 a 2 sobre o Fulham.

Andreas Pereira, alvo do Palmeiras, em partida da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

- Está em negociação, não tem nada definifo ainda. É um atleta que gostaríamos muito que viesse ao Palmeiras. Mas não tem nada definido, como é difícil tratar com jogador de futebol, é demorado. Não é o timing deles, por mim ele já estaria aqui. Tenho que ter paciência - afirmou a mandatária alviverde em entrevista à CazeTV.