Presidente do Palmeiras, Leila cita machismo de Dudu e explica processo: ‘Recado para ele’

A briga nos bastidores entre Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Dudu ganhou um novo capítulo. Questionada a respeito do processo que irá mover contra o atacante do Cruzeiro pelas ofensas dirigidas nas redes sociais, a mandatária citou machismo e explicou suas motivações para escalar as desavenças à justiça.

– Ele foi muito grosseiro, isso é imperdoável. Ele vai ser processado na esfera criminal e cível. (...) Nunca vi atleta ou ex-atleta se dirigir a um presidente homem dessa forma que ele se dirigiu a mim. Que sirva de recado para ele e para qualquer um. Não poderia fazer isso com ninguém. Eu sei bater muito forte, também, mas de forma civilizada. Que sirva de exemplo para outras mulheres – afirmou Leila.

Entenda a briga

Após o anúncio do novo patrocinador máster do clube paulista, Leila Pereira cutou Dudu ao afirmar que o jogador deixou o Palmeiras "pela porta dos fundos", diferente de Rony, fora dos planos da comissão técnica e que deve ser negociado nesta janela.

O ex-camisa 7, por sua vez, usou as redes sociais para exaltar suas conquistadas durante passagem do Verdão e mandou um recado direto para a mandatária.

– Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila Pereira (marcando o perfil da presidente). Me esquece. VTNC – publicou no Instagram.

Diante desta resposta, a presidente do Palmeiras decidiu processar o atacante.