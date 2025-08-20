Palmeiras registra Carlos Miguel no BID; saiba possível data de estreia

Anunciado oficialmente como novo goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para atuar. Com isso, ele poderá fazer sua estreia no duelo contra o Sport, na próxima segunda-feira, pelo Brasileirão.

Antes disso, a equipe de Abel Ferreira encara o Universitario, no Allianz Parque, após vencer por 4 a 0 no Peru. Como não foi inscrito a tempo para a atual fase da competição, o goleiro só poderá atuar a partir das quartas de final, caso o clube avance.

Carlos Miguel chega para disputar posição entre os titulares com Weverton, que possui contrato válido até dezembro de 2026. O experiente Marcelo Lomba, por sua vez, aparece como terceira opção no elenco.

Com as chegadas de Carlos Miguel e Jefté, o Palmeiras chegou a 11 contratações na temporada. Além da dupla, o clube anunciou os zagueiros Bruno Fuchs e Micael; o lateral-direito Khellven; os meio-campistas Emi Martínez e Lucas Evangelista; e os atacantes Facundo Torres, Paulinho, Ramón Sosa e Vitor Roque.

Vale lembrar que a diretoria alviverde tem até o dia 2 de setembro, data de fechamento da janela de transferências, para contratar novos jogadores.

Novo reforço do Palmeiras, o goleiro Carlos Miguel está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF (Foto: Reprodução)

Valores investidos pelo Palmeiras em Carlos Miguel

A diretoria alviverde investiu 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões na cotação atual) para adquirir 80% dos direitos econômicos de Carlos Miguel junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, que manteve os 20% restantes.

Anunciado oficialmente na última terça-feira, o goleiro assinou contrato de cinco temporadas, válido até julho de 2030.