Endrick de volta ao Palmeiras? Leila responde sobre possibilidade

Por estar vivendo período de oscilação e com poucos minutos desde que chegou ao Real Madrid, Endrick virou assunto em entrevista de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, dada ao jornal inglês "The Athletic". A mandatária falou sobre o momento do atacante no futebol espanhol e foi sincera sobre a possibilidade de um retorno da joia ao clube paulista.

continua após a publicidade

➡️ Salah, Haaland e Isak na briga acirrada pela artilharia da Premier League; veja os números

- Isso nunca foi discutido (um possível retorno de Endrick ao Palmeiras). Não há possibilidades. Para que isso aconteça tem que ser bom para o Palmeiras, para o jogador e para o Real Madrid - relatou Leila.

- Esse retorno nunca foi discutido porque esse período de adaptação ao novo clube e à Europa era previsível. Ele vai ser muito, muito feliz no Real Madrid, eu não tenho dúvidas - seguiu.

continua após a publicidade

Recentemente, Endrick se destacou na larga vitória do Real contra o Celta de Vigo por 5 a 2, na Copa do Rei. O brasileiro saiu do banco de reservas e marcou dois golaços na prorrogação. Porém, mesmo se destacando em alguns jogos, o camisa 16 raramente ganha oportunidades como titular.

Durante a entrevista, Leila ainda citou que considera as oscilações do atacante no time espanhol algo normal para um atleta tão novo.

- Nós previmos isso. Ele (Endrick) é muito jovem, um jovem talento, mas é difícil um garoto sair do Brasil e se adaptar imediatamente. Ele terá paciência, porque é determinado, focado. Vai brilhar muito no Real Madrid - disse a presidente do Palmeiras.

continua após a publicidade

Leila Pereira ainda comentou uma brincadeira com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, quando os dois dirigentes se encontraram no Santiago Bernabéu, em março do ano passado,antes do amistoso entre Brasil e Espanha - Endrick marcou o gol da vitória da Seleção.

- Ele (Florentino Pérez) me disse: "Fui informado que Endrick é melhor que o Pelé". Eu disse: "Calma, presidente, ninguém jamais nasceu como o Pelé" - brincou Leila.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional