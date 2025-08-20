Palmeiras anuncia a contratação de Jefté

O Palmeiras anunciou, na tarde desta quarta-feira (20), a contratação de Jefté, revelado nas categorias de base do Fluminense e que defendeu o Rangers, da Escócia, na última temporada. O lateral-esquerdo assinou contrato com o clube até julho de 2030.

Palmeiras segue preparação para Libertadores com novidade no elenco

- Muito feliz por estar aqui, pela proposta do Palmeiras. Qualquer jogador, na Europa ou no Brasil, tem o sonho de vestir essa camisa porque é um clube gigante. Quando surgiu a proposta, eu não tive dúvidas sobre vir para cá, falei com meus empresários que queria vir. Foi tudo muito organizado para que desse certo e estou muito feliz e alegre. Espero poder ajudar e contribuir com a equipe da melhor forma - disse o jogador.

O jogador chega para ocupar a vaga deixada por Vanderlan, que se transferiu para o Red Bull Bragantino, no setor. O Verdão pagará cerca de 6 milhões de euros (R$ 38 milhões) pelos 100% dos direitos econômicos.

Jefté é o 11º reforço do Palmeiras para a temporada 2025. Antes dele, chegaram o goleiro Carlos Miguel; os zagueiros Bruno Fuchs e Micael; o lateral-direito Khellven; os meio-campistas Emi Martínez e Lucas Evangelista; e os atacantes Facundo Torres, Paulinho, Ramón Sosa e Vitor Roque.

Jefté, novo reforço do Palmeiras, durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

- Sou um lateral ofensivo. A primeira função do lateral é marcar, por jogar na linha de trás, mas gosto de atacar o espaço, do um contra um. O Piquerez é um jogador que admiro bastante, não é à toa os números que ele tem aqui no clube. Espero aprender com ele, saber mais da minha posição com ele. Espero ajudar da melhor forma, estou aqui para ajudar sempre - finalizou.