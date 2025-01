O Palmeiras realizou na tarde desta segunda-feira (13), no Parque Mirante, no Allianz Parque, evento de apresentação da parceria com a Sportingbet, nova patrocinadora máster do clube. Estiveram presentes a presidente Leila Pereira; Paulo Buosi, vice-presidente do clube; Maurício Galiotte, ex-presidente; assim como os jogadores Raphael Veiga, Weverton e Laís Estevam.

O acordo, firmado ainda em dezembro do ano passado, inclui o pagamento de R$ 100 milhões fixos, além de R$ 70 milhões em variáveis, para três anos de contrato, com a possibilidade de ampliação por mais uma temporada.

A novo patrocínio irá contemplar as equipes masculina e feminina do Verdão, com estampas na parte frontal e números dos camisas. Por se tratar de uma casa de apostas, o negócio não incluirá as categorias de base, conforme a regulamentação da justiça brasileira, que proíbe a divulgação de casas de apostas esportivas em categorias abaixo do nível profissional.

- É um grande orgulho para mim, como presidente de um clube gigante, ter parceiros gigantes. O que nós buscamos quando decidimos terminar um ciclo e começar outro, nós fomos ao mercado buscar empresas com credibilidade, empresas gigantes que pudessem estar ao lado desse clube gigante, e nós encontramos a Sportingbet, que é uma empresa com representação mundial, com muita credibilidade e que nos apresentou projetos maravilhosos para esses três anos que estaremos juntos. Então, principalmente buscamos empresas com credibilidade, com capacidade econômica para honrar os seus compromissos e com uma excelente visibilidade mundial. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento histórico ao lado de vocês - afirmou Leila Pereira.

O evento começou com homenagens e agradecimentos à Crefisa, assim como à presidente Leila Pereira e seu marido e fundador da empresa, José Roberto Lamacchia. Um vídeo relembrou a era de títulos sob o patrocínio. Em seguida, a Sportingbet foi apresentada como a nova patrocinadora máster.

Diferentemente do contrato com a Crefisa e a FAM, empresas de Leila Pereira, o novo acordo inclui cláusulas de reajuste nos valores com base nas taxas de inflação do Brasil durante a vigência

A chegada da Sportingbet marca a saída das empresas de Leila, que patrocinaram o clube nos últimos 10 anos. Em 2024, o Palmeiras recebeu R$ 81 milhões fixos por ano, podendo chegar a R$ 120 milhões com bônus por conquistas esportivas.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, discursando durante o evento de apresentação do novo patrocinador máster do clube (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Atuais parceiros comerciais do Palmeiras

Atualmente, o Palmeiras possui outros dois parceiros comerciais além da SportingBet: Puma e Sil.

A Sil Fios e Cabos Elétricos foi anunciada como nova patrocinadora na última quinta-feira (9). A empresa vai estampar as mangas da camisa do clube até o fim de 2026. O acordo contempla as equipes masculina, feminina e de base do Alviverde e renderá R$ 11 milhões fixos por ano ao clube, podendo aumentar com bonificações.

Além disso, em julho do ano passado, o Palmeiras renovou o acordo com a Puma para o fornecimento de material esportivo até o final de 2028. Com o novo contrato, o Alviverde receberá mais do que os R$ 40 milhões anuais do acordo anterior. Os valores exatos não foram divulgados.

Com isso, a diretoria alviverde espera arrecadar mais R$ 200 milhões com patrocínios no fardamento do clube em 2025, após o fim da parceira de exclusividade com a Crefisa e a FAM, encerrada em dezembro.