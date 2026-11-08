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Palmeiras está escalado sem surpresas para jogo com o Vasco pela Copa do Brasil

Verdão venceu o jogo de ida e precisa de um empate para avançar de fase

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 16:01
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Uniforme do Palmeiras para o jogo com o Vasco (Foto: Divulgação/Palmeiras)
Uniforme do Palmeiras para o jogo com o Vasco (Foto: Divulgação/Palmeiras)

O Palmeiras está escalado para o duelo com o Vasco, neste domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, valendo vaga na grande final da Copa do Brasil. O técnico Abel Ferreira confirmou o 11 inicial sem surpresas.

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Em relação ao time que vem atuando, o treinador português manteve a estrutura. Voltam à equipe titular jogadores poupados na goleada sobre o Remo, como Barboza, Piquerez, Giay, Lucas Evangelista e Flaco.

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Com isso, o Palmeiras vai a campo com: Carlos Miguel; Murilo, Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Mauricio, Piquerez; Arias e Flaco López.

Do outro lado, o Vasco, do técnico Pedro Emanuel, tem: Léo Jardim, Paulo Henrique, Gabriel Pereira, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte.

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Para avançar à final da Copa do Brasil, o Palmeiras, que venceu o jogo de ida pelo placar de 1 a 0, no Nubank Parque, precisa de apenas um empate.

Estádio São Januário, Vasco da Gama em campo; arquibancadas exibem o letreiro VASCO.
São Januário recebe Vasco x Palmeiras (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X PALMEIRAS
SEMIFINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: domingo, 8 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: TV Globo (aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming).
🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Victor Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim, Paulo Henrique, Gabriel Pereira, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Murilo, Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Mauricio, Piquerez; Arias e Flaco López.

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