Marcelo de Lima Henrique avalia escalação de Daronco após polêmica na Copa do Brasil

Em entrevista ao Lance! durante o evento da Liga Showbol, na última quarta-feira (11), o ex-árbitro Marcelo de Lima Henrique comentou a escalação de Anderson Daronco para apitar o confronto entre Cruzeiro e Palmeiras, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, analisou o lance do possível pênalti não marcado a favor do Vasco no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, episódio que originou a polêmica envolvendo o companheiro de profissão.

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Questionado sobre a decisão de Anderson Daronco de não assinalar a penalidade máxima no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Palmeiras e Vasco, lance em que Alexander Barboza toca a bola com a mão, Marcelo de Lima Henrique destacou que a velocidade do jogo em campo e das imagens na televisão são diferentes. Para o ex-árbitro, o contato foi oriundo de uma ação de disputa.

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— Ali é uma ação de disputa em que uma bola acidental, inesperada, pega no braço. Só que temos o jogo do ao vivo e o jogo da TV. Aí começa a ter slow, ter zoom. Em slow, zoom, tudo que bate na mão é pênalti. É só para a gente pensar: ali é uma ação de disputa. Mas, obviamente, se o árbitro marcasse e falasse: "Ah, não, foi uma mão que ampliou o espaço corporal", eu acho que a maioria também aceitaria. Então o futebol hoje é assim: é o futebol do campo e o futebol da TV. E agora o Daronco, que se vire lá com a galera, que eu tô em outra vibe agora — disse Marcelo de Lima Henrique.

Marcelo de Lima Henrique falou com o Lance! no evento da Liga Showbol (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Sobre a escolha de Daronco para apitar Cruzeiro x Palmeiras

Ao ser questionado sobre a escalação de Anderson Daronco para apitar o jogo decisivo entre Cruzeiro e Palmeiras, na próxima rodada do Brasileirão, Marcelo de Lima Henrique afirmou que, independentemente de críticas e pressão, grandes árbitros gostam de estar em grandes cenários.

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— Faz parte, cara. A gente que apita grandes jogos, os grandes árbitros gostam dessa pressão, faz parte. Faz parte, não é a primeira, não é a segunda e não vai ser a última. Faz parte do game. Reta final de campeonato: quem está embaixo, quem está em cima, é pressão o tempo todo, faz parte do jogo — continuou.

Por fim, o ex-árbitro afirmou que, apesar do cenário de polêmicas envolvendo a disputa de títulos nacionais, Anderson Daronco está habituado à pressão e não deve encontrar dificuldades para conduzir a partida decisiva.

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— O Daronco e todos os árbitros que estão há muito tempo na estrada. Faz parte da nossa atividade, assim como os grandes jogadores também estão pressionados a fazer grandes jogos. Os goleiros, os artilheiros, fazem parte da atividade — completou Marcelo.

Anderson Daronco apitará Cruzeiro x Palmeiras no Brasileirão (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Polêmica de Daronco em jogo do Palmeiras gera incômodo no Flamengo

A insatisfação do Flamengo está relacionada à atuação de Anderson Daronco na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Vasco, em 1º de novembro, pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

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Na ocasião, o árbitro protagonizou dois lances contestados pelo Cruz-Maltino. O primeiro envolveu um toque de mão do zagueiro Alexander Barboza dentro da área palmeirense. Daronco mandou o jogo seguir, e o VAR não recomendou revisão.

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Outro episódio foi a expulsão do zagueiro Saldivia, do Vasco, após receber o segundo cartão amarelo. A decisão também gerou reclamações da diretoria cruz-maltina, que procurou a CBF para questionar a atuação da arbitragem.

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O histórico ganhou peso para o Flamengo justamente pela proximidade do Palmeiras na tabela do Brasileirão. Com 76 pontos, o Rubro-Negro lidera a competição, seguido pelo Alviverde, com 73. As equipes ainda têm quatro partidas a disputar, incluindo um confronto direto em 21 de novembro.

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Na próxima rodada, enquanto o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, o Flamengo recebe o Athletico-PR no Maracanã, também em 18 de novembro. A partida rubro-negra será comandada por Rafael Rodrigo Klein.