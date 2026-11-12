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Marcelo de Lima Henrique avalia escalação de Daronco após polêmica na Copa do Brasil

Árbitro deu entrevista ao Lance! em evento da Liga Showbol

PorLourenço Cavanellas RebelloLucas BayerBernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 16:41
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Marcelo Delima, árbitro da CBF, em uniforme amarelo, aponta durante partida de futebol.
Marcelo de Lima Henrique trabalha o Botafogo atualmente (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Em entrevista ao Lance! durante o evento da Liga Showbol, na última quarta-feira (11), o ex-árbitro Marcelo de Lima Henrique comentou a escalação de Anderson Daronco para apitar o confronto entre Cruzeiro e Palmeiras, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, analisou o lance do possível pênalti não marcado a favor do Vasco no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, episódio que originou a polêmica envolvendo o companheiro de profissão.

➡️Daronco vira assunto após escalação para Cruzeiro x Palmeiras: 'Inacreditável'

Questionado sobre a decisão de Anderson Daronco de não assinalar a penalidade máxima no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Palmeiras e Vasco, lance em que Alexander Barboza toca a bola com a mão, Marcelo de Lima Henrique destacou que a velocidade do jogo em campo e das imagens na televisão são diferentes. Para o ex-árbitro, o contato foi oriundo de uma ação de disputa.

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— Ali é uma ação de disputa em que uma bola acidental, inesperada, pega no braço. Só que temos o jogo do ao vivo e o jogo da TV. Aí começa a ter slow, ter zoom. Em slow, zoom, tudo que bate na mão é pênalti. É só para a gente pensar: ali é uma ação de disputa. Mas, obviamente, se o árbitro marcasse e falasse: "Ah, não, foi uma mão que ampliou o espaço corporal", eu acho que a maioria também aceitaria. Então o futebol hoje é assim: é o futebol do campo e o futebol da TV. E agora o Daronco, que se vire lá com a galera, que eu tô em outra vibe agora — disse Marcelo de Lima Henrique.

Homem em camiseta amarela com logos Showbol e Umbro, em arena de evento esportivo com público ao fundo.
Marcelo de Lima Henrique falou com o Lance! no evento da Liga Showbol (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Sobre a escolha de Daronco para apitar Cruzeiro x Palmeiras

Ao ser questionado sobre a escalação de Anderson Daronco para apitar o jogo decisivo entre Cruzeiro e Palmeiras, na próxima rodada do Brasileirão, Marcelo de Lima Henrique afirmou que, independentemente de críticas e pressão, grandes árbitros gostam de estar em grandes cenários.

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➡️Torcida do Vasco reage à escolha de Daronco para Cruzeiro x Palmeiras: 'Não dá'

— Faz parte, cara. A gente que apita grandes jogos, os grandes árbitros gostam dessa pressão, faz parte. Faz parte, não é a primeira, não é a segunda e não vai ser a última. Faz parte do game. Reta final de campeonato: quem está embaixo, quem está em cima, é pressão o tempo todo, faz parte do jogo — continuou.

Por fim, o ex-árbitro afirmou que, apesar do cenário de polêmicas envolvendo a disputa de títulos nacionais, Anderson Daronco está habituado à pressão e não deve encontrar dificuldades para conduzir a partida decisiva.

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— O Daronco e todos os árbitros que estão há muito tempo na estrada. Faz parte da nossa atividade, assim como os grandes jogadores também estão pressionados a fazer grandes jogos. Os goleiros, os artilheiros, fazem parte da atividade — completou Marcelo.

Anderson Daronco com a mão no ouvido
Anderson Daronco apitará Cruzeiro x Palmeiras no Brasileirão (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Polêmica de Daronco em jogo do Palmeiras gera incômodo no Flamengo

A insatisfação do Flamengo está relacionada à atuação de Anderson Daronco na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Vasco, em 1º de novembro, pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

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Na ocasião, o árbitro protagonizou dois lances contestados pelo Cruz-Maltino. O primeiro envolveu um toque de mão do zagueiro Alexander Barboza dentro da área palmeirense. Daronco mandou o jogo seguir, e o VAR não recomendou revisão.

➡️Flamengo domina arquibancadas e tem os dez maiores públicos do Brasileirão

Outro episódio foi a expulsão do zagueiro Saldivia, do Vasco, após receber o segundo cartão amarelo. A decisão também gerou reclamações da diretoria cruz-maltina, que procurou a CBF para questionar a atuação da arbitragem.

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O histórico ganhou peso para o Flamengo justamente pela proximidade do Palmeiras na tabela do Brasileirão. Com 76 pontos, o Rubro-Negro lidera a competição, seguido pelo Alviverde, com 73. As equipes ainda têm quatro partidas a disputar, incluindo um confronto direto em 21 de novembro.

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Na próxima rodada, enquanto o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, o Flamengo recebe o Athletico-PR no Maracanã, também em 18 de novembro. A partida rubro-negra será comandada por Rafael Rodrigo Klein.

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