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Atitude de Andreas Pereira vira assunto com a torcida do Palmeiras: 'Não pode'

Meio-campista pintou o cabelo de loiro às vésperas da final da Libertadores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 17:17
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Andreas, jogador do Palmeiras, em campo durante a partida, com uniforme verde e patrocinadores visíveis.
Andreas, jogador do Palmeiras durante partida contra o Vasco no estadio Nubank Arena pelo campeonato Copa Do Brasil 2026. (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Uma mudança no visual de Andreas Pereira movimentou a torcida do Palmeiras nas redes sociais nesta quinta-feira (12). O meio-campista apareceu com o cabelo loiro e virou assunto entre os palmeirenses, que resgataram uma superstição envolvendo as últimas duas finais de Libertadores disputadas pelo jogador.

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O motivo da preocupação tem relação com o histórico recente do camisa alviverde. Nas duas últimas temporadas, Andreas foi vice-campeão da competição continental: em 2021, pelo Flamengo, e em 2025, pelo Palmeiras. Nas duas ocasiões, o jogador estava com o cabelo descolorido, detalhe que não passou despercebido pelos torcedores.

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Veja a repercussão:

Andreas Pereira perdeu duas finais de Libertadores

A superstição dos palmeirenses também recupera momentos dolorosos da trajetória de Andreas na competição. Na decisão de 2021, quando defendia o Flamengo, o meio-campista falhou na saída de bola durante a prorrogação contra o Palmeiras. A jogada terminou com o gol de Deyverson, que garantiu a vitória alviverde por 2 a 1 e o título continental.

Quatro anos depois, já com a camisa do Palmeiras, Andreas voltou a disputar uma final de Libertadores, mas terminou novamente com o vice-campeonato.

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