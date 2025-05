Mundial: logística de convocados do Palmeiras terá avião de Leila e prazo curto

O Palmeiras definiu o planejamento logístico de viagem dos atletas convocados por suas seleções para a disputa do Mundial de Clubes. A Data Fifa será realizada entre os dias 2 e 10 de junho, cinco dias antes da estreia alviverde na competição continental. Até o momento, apenas Estêvão está confirmado, mas a expectativa é de que outros cinco jogadores também sejam chamados.

De acordo com apuração da reportagem, os convocados irão viajar até Greensboro, na Carolina do Norte, no dia 11 de junho, a bordo do avião particular da presidente Leila Pereira. O restante da delegação alviverde, por sua vez, deixará o Brasil no dia 9 de junho, um dia antes do término da Data Fifa.

A presidente inicialmente planejava se deslocar junto com a delegação, na mesma data, usando sua aeronave particular. Porém, para facilitar a logística dos convocados e reduzir os custos operacionais do clube, Leila Pereira colocou o avião à disposição e viajará com os atletas, incluindo o zagueiro Benedetti e o atacante Luighi, convocados para a Seleção Sub-20.

Com isso, os jogadores convocados terão pouco menos de cinco dias entre os compromissos pelas suas seleções e a estreia no Mundial contra o Porto, no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Massagista do Palmeiras, Serginho também foi chamado pela Seleção Brasileira para integrar a equipe de profissionais nos duelos contra Equador, em Guayaquil, e Paraguai, na Neo Química Arena. Ele, inclusive, iniciará o trabalho de recuperação física com os jogadores alviverdes durante o deslocamento para os Estados Unidos.

Estêvão irá se despedir do Palmeiras após a disputa do Mundial de Clubes (Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Base de treinamentos nos Estados Unidos

A escolha pelas instalações da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, se deve à localização estratégica da cidade, o que facilita a logística das viagens para New Jersey e Miami.

Na universidade, o Palmeiras terá à disposição um estádio com capacidade para 3,5 mil pessoas, com dois campos de treinamento, vestiários e sala de musculação, entre outras comodidades.

Palmeiras no Mundial de Clubes

Após garantir vaga ao vencer a Copa Libertadores de 2021, o Palmeiras foi sorteado no Grupo A do Mundial de Clubes. A estreia está marcada para o dia 15 de junho, contra o Porto, de Portugal, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quatro dias depois, no mesmo estádio, o Verdão enfrenta o Al Ahly, do Egito.

A última partida da fase de grupos será no dia 23, quando os comandados de Abel Ferreira encaram o Inter Miami, de Messi, no Hard Rock Stadium. Caso avance às oitavas de final, o Verdão enfrentará um dos classificados do Grupo B, que conta com Atlético de Madrid, Botafogo, PSG e Seattle Sounders.