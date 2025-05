Escalação do Palmeiras: Abel promove mudanças, mas mantém Estêvão no ataque

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para o duelo contra o Sporting Cristal, no Allianz Parque, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com a liderança geral já garantida, o técnico optou por poupar alguns titulares, mas manteve Estêvão entre os escolhidos para iniciar o confronto.

O jovem realiza sua última partida na casa alviverde nesta noite. Posteriormente, atuará mais uma vez em solo nacional, em Belo Horizonte, antes de viajar com o restante do grupo para a disputa do Mundial de Clubes. Ao término da competição, irá se apresentar ao Chelsea, da Inglaterra, para iniciar preparação para a temporada europeia.

O meio-campista Felipe Anderson, com um edema na coxa, e o atacante Bruno Rodrigues, em transição física, seguem sob os cuidados do departamento médico e são desfalques. Vitor Roque, por sua vez, foi preservado.

Com cinco vitórias, a equipe comandada por Abel Ferreira busca manter o 100% de aproveitamento na competição. Na sequência, aguarda sorteio realizado pela Conmebol para conhecer o adversário nas oitavas de final.

Abel Ferreira promoveu alterações na escalação do Palmeiras para o duelo contra o Sporting Cristal (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Escalação do Palmeiras

Portanto, a escalação do Palmeiras para enfrentar o Sporting Cristal tem: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Mauricio, Estêvâo e Flaco López.

Banco de reservas: Weverton, Giay, Paulinho, Mayke, Gustavo Gómez, Facundo Torres, Piquerez, Murilo, Lucas Evangelista, Luighi, Emiliano Martínez e Allan.

As equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira (28), a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.