Pernambucano será o árbitro do jogo entre Cruzeiro e Palmeiras

O pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, de 38 anos, será o árbitro do jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, domingo (1º), às 19h30, no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida reúne o líder da competição, o Verdão, com 22 pontos, e o terceiro colocado, a Raposa, que tem dois pontos a menos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Nesta temporada, o árbitro já apitou um jogo de cada equipe. Rodrigo José Pereira de Lima foi o árbitro do empate do Cruzeiro com o São Paulo por 1 a 1, no Morumbis, em 13 de abril, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou a forte mudança na escalação da Raposa e o início da recuperação do time na temporada.

O árbitro pernambucano também trabalhou na vitória do Palmeiras sobre o Ceará por 1 a 0, no Castelão, em Fortaleza, em 30 de abril, no primeiro jogo pela terceira fase da Copa do Brasil – a equipe paulista venceu a partida de volta por 3 a 0 e se classificou para as oitavas de final da competição.

continua após a publicidade

➡️Órgãos de segurança definem planejamento para torcidas de Cruzeiro e Palmeiras

Árbitro expulsou jogador do Cruzeiro com 17 segundos de jogo

Foi o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima quem expulsou o atacante Rafa Silva aos 17 segundos de jogo na derrota do Cruzeiro por 3 a 0 para o Athletico, na Ligga Arena, em Curitiba, em 26 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. O jogador do time celeste agrediu um adversário na saída de bola, aos três segundos de bola rolando. Depois desse jogo, Rafa Silva não voltou mais a jogar pelo Cruzeiro.

No ano passado, o árbitro pernambucano ainda apitou a vitória do Cruzeiro sobre o Atlético-GO por 1 a 0, em Goiânia, em 12 de maio, também pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O restante da arbitragem para a partida será divulgado no site da CBF nesta quinta-feira (29).