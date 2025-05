Corinthians e Palmeiras participam de torneio feminino nos EUA

Duas das maiores potências do futebol feminino na América do Sul, Corinthians e Palmeiras disputam o torneio amistoso da Teal Rising Cup, que acontece entre 12 e 15 de julho, nos Estados Unidos. A participação foi oficializada nesta quarta-feira (28).

A competição não irá afetar o calendário dos clubes, uma vez que será realizada durante a Copa América, que acontece entre julho e agosto, no Equador. Além dos clubes paulistas, participam do torneio KC Current e Chicago Red Stars.

A sede da Teal Rising Cup será a cidade do Kansas, no estado de Missouri. Os ingressos estão à venda na plataforma "Seat Geek", com preço médio de 40 dólares. Para saber mais, acesse seatgeek.com/kansas-city-current-tickets.

As partidas têm caráter eliminatório, desta forma, as equipes disputam final e terceiro lugar na terça-feira, 15 de julho.

Clubes brasileiros devem ter desfalques importantes

A Copa América feminina será realizada entre os dias 12 de julho e 2 de agosto e reunirá dez seleções, entre elas o Brasil, favorito ao título.

Arthur Elias, comandante da amarelinha, deve manter o padrão e convocar a maioria de atletas que atuam no futebol brasileiro.

Na última convocação, em maio, o Corinthians foi a equipe com mais atletas convocadas, com cinco. Estiveram na lista Mariza, Thaís Ferreira, Duda Sampaio, Yaya e Jhonson.

Do lado palmeirense, Fê Palermo e Amanda Gutierres foram convocadas, além de Laís Estevam, que acabou cortada por lesão.

Amanda Gutierres comemora gol no amistooso entre Estados Unidos x Brasil no PayPal Park, na cidade de San Jose. (Foto: Rafael Ribeiro)

Estreias de Corinthians e Palmeiras na Teal Rising Cup